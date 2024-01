Incompletas; SSP no acepta recomendaciones de Derechos Humanos por falta de sustento

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla aseguró que no aceptan las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no reúnen los requisitos que acrediten que los elementos a su cargo violaron derechos de los ciudadanos al momento de alguna detención o intervención.

En entrevista, realizada en el Congreso del Estado, el funcionario opinó de la misma manera que la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, quien señaló que algunas recomendaciones no tenían elementos para sustentar la presunta violación de los derechos humanos de parte de los elementos del organismo.

Manifestó que algunas recomendaciones se emitieron con procesos judiciales en curso, además de que no acreditan la participación de elementos de la corporación.

“Están en proceso de investigación y en algunos casos no reúnen los requisitos para aceptar la recomendación, ayer lo comentó la Fiscal en su comparecencia, inclusive hay algunos que todavía están en proceso o no se encontraron los elementos que determinen la culpabilidad de los elementos”, expresó.

El funcionario aseguró que cuando les llega alguna recomendación o señalamiento de los ciudadanos, se remite a Asuntos Internos, área responsable de dar seguimiento al mismo y se inicia un proceso administrativo para revisar si hay elementos que acrediten alguna conducta al margen de la ley.

“Hemos reforzado en un 40 por ciento Asuntos Internos, es el área con el que se realiza la investigación de cada uno de los casos que se registran”, dijo.

Asimismo, manifestó que cuando no aceptan las recomendaciones es porque están en proceso de investigación y, en algunos casos, debido a que no reúnen los requisitos para aceptarla. “Sí hacemos una evaluación, desde el punto de vista jurídico, para no sancionar de manera indebida a nuestros elementos”, comentó.

Puntualizó que cuando se logra acreditar la violación de derechos humanos es posible que se pueda remover del cargo a los policías que resulten responsables de los actos señalados. “Simplemente se hace una investigación, lo hace asuntos internos y en base a eso se les sanciona, que es la separación del cargo”, agregó.