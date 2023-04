Plaga afecta a magueyes de Las Vigas; ¿qué pasará con el pulque?

Las Vigas De Ramírez, Veracruz.- Debido a una plaga que padecen los magueyes bajó la producción de pulque en la zona de Las Vigas; José Narciso Herrera, pequeño productor que vende esta bebida tradicional en distintas poblaciones, pide apoyo a las autoridades para enfrentar esa situación que les afecta en sus ingresos.

Don Narciso Herrera instala su venta de pulque en la carretera que lleva Naolinco, a la altura de Jilotepec, donde dice que le va bien porque a muchas familias les agrada consumir esta bebida que tiene propiedades medicinales.

¿Qué beneficios deja el consumo de pulque?

Como un buen comerciante de pulque afirma éste ayuda a mejorar la circulación sanguínea, para la presión y la artritis, entre otros padecimientos. A la semana produce aproximadamente unos 270 litros de pulque en su casa, aunque si logra una buena semana puede sacar hasta 300 litros.

Sin embargo, comenta que ahora los pequeños productores de la bebida están sufriendo porque a los magueyes les ha dado una plaga que merma su producción.

Ya no se siguen sembrando magueyes y se están enfermando porque les cae la plaga en la piña ya no producen

Don Narciso Herrera explica que para acabar con esta plaga requieren de la ayuda de las autoridades municipales de Las Vigas o del gobierno estatal, para ver que se puede hacer, “porque es vital mantener la producción, dado que es una bebida ancestral y que es parte de la cultura de esta zona de Veracruz.

“Hay que raspar las plantas por las tardes y mañanas para poder extraer la savia, proceso que he hecho esta labor desde los 7 años; tengo 54 años así que llevo toda la vida en su producción artesanal, primero lo hizo mi abuelo y mi madre me enseñó a mí a trabajar las plantas de maguey para extraer la savia de la planta de maguey”.

En su caso, comenta que tiene unas 50 plantas de maguey de las que saca su producción, explica que la producción de pulque que realiza es totalmente artesanal por lo que trabaja durante varias semanas para contar con la bebida que luego lleva a vender a los municipios cercanos.

Don Narciso señala que su propiedad la tienen en la comunidad El Rodeo, donde hace la producción y ya de ahí busca otros mercados para llevar su pulque, que afirma es una delicia de los dioses.

Gracias a la venta de pulque don Narciso ha logrado pagarles la carrera a su hija e hijo | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

De las ventas, pues ahora no están aceptables, “pero ahí van a vuelta de rueda, pero me dan para que mis hijos estudien, una ya saldrá de Ingeniería Forestal y el otro de Contaduría, así que ahí la llevamos", dice orgullo.

Comenta que a los jóvenes ya no les interesa la producción del pulque, “por eso creo que se va a perder, pero yo sigo haciendo lo que me enseñaron mis ancestros y me gusta”. Su producción de pulque también la expende en El castillo y Las Trancas.