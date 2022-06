Brujas del Mar: Atentas a la justicia por detención Marlon "N"

Veracruz, Ver.- Tras la detención de Marlon “N” presunto feminicida Montserrat Bendimes Roldán, la vocera de la colectiva Brujas del Mar, Arissu Unda Garza advierte que darán seguimiento del caso para alcanzar la justicia a pesar de que nada devolverá a la joven de 20 años.

En entrevista considera que su detención es una muestra de lo que se puede hacer cuando las autoridades hacen su trabajo. En su opinión la filtración del video de Marlon “N” en medios nacionales resultó contraproducente para él ya que esto generó la movilización de las autoridades de la Fiscalía para dar con su paradero, al parecer mediante una coordinación de autoridades de Veracruz con Yucatán.

“A él le salió contraproducente, pero si hay que vigilar el estatus del proceso de sus padres que sigan detenidos, para que no haya entrada a ningún tipo de negociación, hay que ver que pasara con sus padres, con el proceso de Marlon seguirlo muy de cerca, no puedo decir que estoy contenta porque esto no debió haber pasado, peroes esto da un empuje, ya hay un feminicida menos, si se trabaja se puede”, afirma.

Advierte que estarán muy pendientes del desarrollo del proceso al comentar que esto apenas empieza, ya que se viene una nueva etapa.

“No quiere decir que con su detención aquí ya se acabó todo esto apenas comienza”, agrega. Comenta que una vez que fue notificada de la detención de Marlon “N” se comunicó con los padres de Montserrat para reiterarles todo el apoyo para lo que vendrá. “Le mande mensaje a la mama de Montse porque esto apenas empieza y le mando fuerza para este proceso que viene, este nuevo paso de la lucha que han sostenido desde el primer día”, expresa.

Reconoce que aunque se siente satisface no puede celebrar la detención de Marlon “N” porque nada devolverá a la joven víctima de feminicidio hace un año y dos meses.