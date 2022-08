Este año el Servicio Militar Nacional será de manera presencial, ¿estás listo?

Veracruz, Ver.- El próximo primero de octubre concluye el plazo para obtener la precartilla del Servicio Militar Nacional de la Clase 2004, es decir los nacidos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2004, y Remisos nacidos entre 1984 y 2003, informó el director de Gobernación del Ayuntamiento, Jorge Bobadilla.

Indicó que este año el Servicio Militar será de manera presencial, después de dos años y medio de pandemia por Covid-19.

Es decir que este año si tendrán que acudir los sábados a las instalaciones del Ejército Mexicano.

Recordó que durante la pandemia se realizaron los trámites en línea y no hubo servicio militar de manera presencial, durante dos años, es decir, quien se convirtió en remiso fue por falta de interés.

El funcionario dijo que hasta el momento en el municipio de Veracruz se han entregado dos mil 540 precartillas y se pretende llegar a tres mil 200.

¿Cuándo se realizará el sorteo para el Servicio Militar?

La primera semana de noviembre se realizará el sorteo para conocer quiénes tendrán que acudir los sábados a realizar el servicio y cuáles solo recibirán el documento.

Para realizar el trámite se debe acudir a las oficinas de la Dirección de Gobernación al interior del Edificio Trigueros de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos?

Acta de nacimiento original o copia certificada por el registro civil o notario público; 6 fotografías cuadradas de frente de 35mm por 45mm. tamaño credencial en blanco y negro, de foto estudio sin retoque, brillo, manchas, lentes, barba, patilla, aretes, corte de pelo militar, con camisa blanca no playera, ni camisa de color. No Photoshop.

Comprobante de domicilio, copia fotostática de recibo de luz, agua, predial o constancia de domicilio firmada por el jefe de manzana y certificada por gobernación.

Copia fotostática de comprobante de estudios del último grado estudiado; Copia del CURP, ampliada a tamaño carta; Remisos (jóvenes que no realizaron su servicio militar en el año de su clase) (solo hasta los 36 años de edad se puede tramitar C.S.M.N) constancia de no registro del servicio militar reciente expedida por la junta municipal de reclutamiento del municipio donde fueron registrados. No mayor a 10 días de expedición.