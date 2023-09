Mujeres en cargos públicos deben comprometerse con causas feministas: Red de Mujeres

La presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Josefina Meza Espinosa pidió a las mujeres que participarán como candidatas a cargos de elección popular que no sólo se cambien la ropa y bolsos, sino se comprometan con las causas feministas.

Refirió que la entrada de mujeres al poder tiene que ser para cambiar la política y la forma de ejercer las acciones, no sólo para ocupar un espacio público.

"Yo les pediría y les diría que la paridad numérica estamos a punto de alcanzarla y eso es un gran avance y logro que no podemos obviar porque se nota la conformación paritaria y a veces esa paridad se incrementa, se ve un mayor número de mujeres en las áreas de tomas de decisiones", dijo.

En entrevista, realizada en el Congreso local, comentó que quienes llegan a ocupar espacios públicos deben marcar una diferencia para las mujeres que se ubican en varios sectores de la población.

“Otro cuestionamiento, ¿las mujeres que están en los espacios de poder están ejerciendo el poder?, bajo este gran reto y paradigma distinto es que la Red se atreve a hacer un llamado respetuoso a todas las mujeres que van a participar en la contienda para que sepan que hemos luchado por sus derechos y llegar a ese espacio tiene que ver con la posibilidad de cambiarle la realidad a millones de niñas, jóvenes y mujeres en el país, que las niñas que sufren violencia deben sentir esta mejora, la presencia de más mujeres en los espacios de poder, que debemos de sentirlo en una agenda tan importante como son los cuidados, debe sentirse la diferencia con la presencia de las mujeres”, expresó.

Afirmó que la Red acompañará a todas las mujeres que lleguen a un puesto público; sin embargo, se requiere que exista un compromiso con los fines feministas.

“Que bueno que se pongan bien bonitas, que se arreglen y se les note la vestimenta y las bolsas, pero, ¿para eso entraron solamente?, porque la entrada masiva de las mujeres al poder tiene que ser para cambiar la política y la forma de ejercer el poder”, comentó.

Afirman que la Red acompañará a todas las mujeres que lleguen a un puesto público | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Manifestó que en la Red hay mujeres afines a todos los partidos políticos, por lo que de manera colectiva se decidirá el proyecto que se apoyará con rumbo a las elecciones del 2024.

“Es importante para las mujeres construir acuerdos, por lo que se decidirá con quién vamos a ir, esperamos revisar con lupa las trayectorias de las candidatas y de ahí tomar decisiones, quizá las decisiones colectivas no sean aceptadas por todas y otras digan que no irán con la Red y se van a su partido, pero seguramente nos volveremos a reunir tras el proceso electoral, esperamos tener una presidenta y poner ejemplo a algunos países que no lo han hecho”, agregó.