Se acabó la simulación y "robadera" con 4T, afirma Gómez Cazarín

Pánuco, Ver.- “Con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y la Cuarta Transformación se acabó la “robadera” y la simulación, que tanto daño le hicieron al pueblo y al Estado; hay un parteaguas en historia reciente de Veracruz, entre la etapa oscura, de saqueos, y ésta, de prosperidad y justicia para todos”, aseveró el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la LXVI Legislatura local.

El Legislador resaltó que en cada rincón de la entidad veracruzana hay promesas cumplidas, obras funcionales y al servicio de la población; la infraestructura abandonada por gobiernos pasados se rescató en beneficio de las familias, como el hospital de Perote o el psiquiátrico de Orizaba, además de cientos de centros de salud, aulas, puentes e infraestructura carretera.

Gómez Cazarín escuchó con atención el informe que el gobernador Cuitláhuac García dirigió al pueblo veracruzano, en donde el Ejecutivo estatal reconoció el acompañamiento del Congreso local en este proceso transformador.

“Desde el 2018 venimos respaldando el buen gobierno de Cuitláhuac García, celebrando que la apuesta del pueblo le está dando un nuevo rumbo y progreso, con una verdadera justicia social, donde la ciudadanía es escuchada y atendida, no con promesas, sino con acciones reales. Se acabó la simulación y el saqueo”, enfatizó.

Gómez Cazarín resaltó que cuando se gobierna con honestidad, como lo hace el Ejecutivo estatal, se logran resultados palpables para la población; por ello, desde el Congreso local se respaldará la construcción de un mejor Veracruz, con un futuro prometedor, progreso y bienestar, donde, también, se le cierra el paso al viejo régimen político, corrupto, que sólo propició injusticia, impunidad e inseguridad.

Con el Gobernador, refirió, seguiremos trabajando en resarcir los daños causados en años recientes; no ha sido fácil, pero se va por la senda correcta; no hay marcha atrás, y quien no entienda los nuevos tiempos de la transformación, la honestidad y la austeridad, pretendiendo replicar o mantener viejas prácticas, no habrá de encontrar impunidad ni protección; aquí, se seguirá defendiendo al pueblo.