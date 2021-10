Implementos para la vida diaria

Soñé con un mundo aparte, con un oasis del placer, donde las palmeras daban frutos ricos, jugosos, y agradables. Me levanté y marche al camino cotidiano, y expresé mi dicha por luchar un poco, sólo un poco por mejorar el mundo.

Hace poco hubo una manifestación de concienciación en pleno centro de Xalapa, encabezada por jóvenes en contra y a favor de la prevención del suicidio, algo interesante considerando que nunca antes tales manifestaciones habían ocurrido. Sin embargo el hecho de existir, no es el hecho de vivir, como tampoco el acto sexual es derivativo forzoso de que una pareja tenga que casarse. Se fueron directo sobre el factor de la ansiedad, pero qué les provoca ansiedad, hay que analizar las causas y los orígenes, así como también la subsecuente cronología de vida de cada individuo o tipo de persona.

Las herramientas o implementos que utilicemos para el cuidado, preservación, dominio, y estabilidad de nuestra propia vida, son elementos de causa y efecto. Si observamos un juego de billar, una bola que choca contra otra puede mover a una tercera o más, pero en la vida humana hay una cantidad enorme de reacciones en cadena, lo que equivale a vernos en la necesidad de simplificar nuestro estilo de vida, de hacer, o en su caso dejar de hacer.

Somos proclives a repartir culpas, los ineptos de mis familiares, la traidora de mi novia o al revés, el gobierno que no me apoya, el clima que no me gusta, la mosca que paso voló a la derecha, debía haber volado a la izquierda y salirse por la ventana, y así por el estilo en la juventud se puede ir perdiendo el tiempo en cavilaciones malsanas. Implementar un sistema de vida es algo personal, y lo que funciona a uno es inoperante para otro; lo cual quiere decir que nuestros gustos afortunadamente nos hacen ser diferentes.

Qué importancia tiene que el hombre viaje a la luna, para mí no tiene la menor importancia, cuando lo que urge es balancear el equilibrio interno de nuestro planeta, qué ganamos con soñar lunáticamente con que los chinos aterrizaran de nuevo en tal satélite, o con rendirnos a la ilusión de que irán al planeta Marte y supuestamente será colonizado, no le veo la menor utilidad. El universo más cercano de ti y de mi persona, está dentro de cada uno de nosotros, es decir en nuestra mente, cerebro, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué hay cultivar? Desde luego que nuestro ser interno, que es el que reflejamos hacia nosotros mismos y el entorno inacabado y fluctuante que nos rodea, como algo imperfecto e indeterminado. Los implementos serán nuestras herramientas de vida para paliar con los retos cotidianos que se nos presentan, la lectura filosófica, la de buenos novelistas, la de superación personal, de psicología aplicada, e incluso la temática espiritual, a como cada quien y cada cual conciba a un ser superior, como fuente inspiradora de equilibrio, balance e inspiración, habrá de ser un implemento de arranque para todos. Cómo se nada, nadando, cómo se juega, jugando, cómo se crea, creando, cómo se aprende, aprendiendo, cómo se es feliz, siéndolo.

No pretendo moralizar a nadie, soy tan imperfecto como cualquiera de ustedes, pero si podemos usar nuestros implementos personales, y con ello hacer una diferencia cuántica y positiva a nuestro favor al decantar energía liberadora y transductora de resultados alentadores y benéficos, sólo ¡hagámoslo!