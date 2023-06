¡Nadie se salva! Calor sorprende a turistas de Baja California en su visita a Veracruz

Veracruz, Ver.- Un “horrible” calor sorprendió a turistas del estado de Baja California Norte, quienes por primera vez visitaron el estado de Veracruz y parte de sus municipios.

Aunque están acostumbrados al clima cálido del estado fronterizo de donde son originarios, no imaginaron el nivel de humedad que persiste en Veracruz desde hace varios días donde la sensación térmica ha superado los 42 grados.

“El calor está horrible, ni el diablo quiere estar aquí, no lo aguantaría, está muy húmedo, estamos de visita, es la primera vez que venimos a Veracruz. Ya teníamos algunas referencias, pero no imaginamos el calor que se siente”, fue la expresión de Olivia Sánchez quien no dudó ni un segundo en bañarse en la fuente del zócalo de la ciudad para refrescarse.

Local Calor no para… y estas escuelas y colonias de Xalapa no tienen agua

Norma Aro, otra de las integrantes de la familia, aseguró que “no aguanta el calor”, pues aunque en Baja California las temperaturas alcanzan los 45 grados, en Veracruz el calor es muy diferente.

“Yo sí me ando ahogando, soy la que menos aguanta el calor espantoso que está haciendo, horroroso el calor, allá ni salgo, me la paso en el aire, este calor está acabando conmigo, cuando llego al hotel estoy fulminada”, expresó mientras secaba su sudor con una toallita.

Veracruz es uno de los estados más bonitos

Sin embargo, a pesar de las condiciones climáticas, los turistas afirmaron que Veracruz es uno de los estados más bonitos del país, pues su gastronomía, historia y sitios turísticos son únicos.

Además de que señalan que encontraron un estado muy limpio con personas muy amables y divertidas.

“Como familia nos gusta salir a pasear, cada año visitamos tres estados distintos, en esta ocasión recorrimos, Chiapas, Tabasco y Veracruz, de verdad que nos vamos a llevar un buen sabor de boca de Veracruz, es un lugar muy bonito, al menos el puerto está limpio, su zócalo muy bonito, visitamos la fortaleza de San Juan de Ulúa donde nos dieron información de su historia, fuimos a comer a Mandinga y esperamos ir a la zona de los Tuxtlas, pensamos regresar”, aseveró.

Olivia Sánchez no dudó ni un segundo en bañarse en la fuente del zócalo de la ciudad para refrescarse | Foto: David Bello/Raúl Solis | Diario de Xalapa

La familia caminó por el primer cuadro de la ciudad de Veracruz y visitaron el zócalo de la ciudad donde se tomaron un tiempo para refrescarse e hidratarse para continuar con el paseo, que terminará el próximo sábado después de seis días de recorrer parte de la entidad.