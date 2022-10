¡Como el exorcista! Jóvenes se topan con suceso paranormal en la calle y se hizo viral [Video]

En estos días que se avecina la noche de brujas y dicen que los fantasmas andan sueltos, más de los normal, unos jóvenes se llevaron el susto de sus vidas ya que prácticamente como salida de una película de terror se toparon con una “persona” que estaba caminando de forma extraña, en otros tiempo salir corriendo era la opción adecuada ya ésta época primero graban luego corren.

¿Qué fue lo que vieron? Al momento no se sabe que era, lo que si podemos constatar es que se trataba de algo extraño, claro, actualmente existen muchos programas que se utilizan para grabar y editar videos como todo un profesional, pero si ves el video y te ocurre en medio de la noche, lo que menos piensas es que es mentira.

El video ya se hizo viral, casi alcanza las seis millones de reproducciones, con cerca de 700 me gusta y en los comentarios que ya están por alcanzar los cuatro mil 500, se aprecia que todos se lo toman como un juego y el humor se hace evidente “es de chill” “A esa hora sale doña lety” “De que raza es el perrito”, parte de las impresiones de los seguidores de la cuenta.

Cabe señalar que este video, en algunos de los comentarios dicen que esta “maldito”, porque si bien la usuaria que los posteó no fue la que lo grabó, ella acabó diciendo que le pasó algo idéntico al otro día que salió a correr por la noche, y esa experiencia, dicen muchos en los comentarios que también les ocurrió.

¿Qué es lo que se ve en él video?

El video comienza con una calle solitario y medio iluminada, por el tipo de camino se puede interpretar que estaban en algún pueblo, las luminarias de la zona están encendidas y podría decirse que todo ocurrió, sino fue en la madrugada, a altas horas de la noche, en ese momento los jóvenes se dieron cuenta que algo venía hacia ellos.

Cuando lo vieron de lejos pensaron que era un perro y le comenzaron a llamar, pero conforme se fue acercando se dieron cuenta que “eso” no era un perro y se escuchó “Ay ¿qué es esa cosa Dios mío?” fue lo primero que se alcanza a escuchar en el video, a lo que su compañero responde “Es una persona”.

Respuesta que no convenció a su acompañante ya que no tardó en responder “¡eso no es una persona!”, toda la conversación transcurre con la cámara del teléfono enfocando la cosa que vieron en la calle.

¿Qué es lo que vieron?

Si bien no podemos especificar qué es lo que pudieron observar, sólo nos vamos a limitar a describirlo, es una persona que está caminando de forma extraña, al parecer en “cuatro patas” y se dirige hacia ellos; es lo único que se puede apreciar, pero no te la hacemos más de emoción, aquí está el video.