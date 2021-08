Tras vivir 20 años aislado en cueva, salió para vacunarse contra Covid-19; ve su historia

La historia de Panta Petrovic ha causado gran polémica, sobre todo porque tiene que ver con la pandemia de Covid-19, la cual ha causado la muerte de millones de personas en todo el mundo.

Se trata de un hombre de 72 años, de origen serbio que desde hace 20 años decidió asilarse de todos y de todo para vivir en una pequeña cueva en Serbia, ¿su propósito? ¡muy simple!, vivir alejado de la sociedad.

Así es, este sujeto decidió dejar atrás las comodidades de la ciudad para vivir solo en la tranquilidad del bosque.

A pesar de vivir aislado, se vacunó contra Covid-19

Fue hasta el año pasado, cuando Panta visitó su pueblo y descubrió que había surgido una pandemia.

Luego de informarse sobre la crisis sanitaria que enfrentaba el mundo entero, el hombre decidió vacunarse e invitar a la población a que también lo haga.

A pesar de ser un hombre que ama la naturaleza y que vive lejos de las personas, decidió vacunarse contra Covid-19 y su justificación fue que el virus SARS-CoV-2 "no escoge" y también podría llegar a su cueva, por lo tanto, no dudó en inmunizarse, además, afirmó que desea recibir incluso la dosis adicional.

En otra de sus declaraciones, el ermitaño dijo que no entendía las quejas de las personas con actitud escéptica hacia las vacunas, pues él confía en “el proceso que busca erradicar esta enfermedad”.

“Algunos me dicen que es una buena vacuna otro dice que no, a mí me vacunaron, no sentí nada, dos o tres días después estaba tomando cerveza como si nada. Ahora quiero las tres dosis, incluida la adicional. Pido a todos los ciudadanos que se vacunen”, expresó el hombre serbio.

Petrovic suele alimentarse de hongos y pescado que recolecta de una quebrada cercana, sin embargo, también busca sobras en basureros de la ciudad.

Cabe mencionar que, gracias a su popularidad, Panta también recibe asistencia social y varias donaciones de alimentos, los cuales destina a sus mascotas, entre las cuales destaca una jabalí llamada Mara.

Una de las ventajas del estilo de vida de este hombre, es que nadie lo molesta, según afirmó.

Este hombre decidió cambiar por completo su manera de vivir y aislarse debido a que se hartó de llevar un ritmo de vida apresurado que no le permitía disfrutar ni le hacía sentir libre , según señaló, además, ya estaba harto de las discusiones y de los problemas que surgen en la ciudad.