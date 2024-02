Casos de Covid e influenza no son significativos, pero sí hay: Cruz Roja

Veracruz, Ver.- Pese a la presencia de la nueva variante denominada “Pirola”, el coordinador de la dirección médica de la Benemérita Institución, Noé de la Cruz Guzmán, aseguró que el número de contagios no ha incrementado de manera significativa en la zona metropolitana Veracruz, Boca del Río, Medellín, pero se siguen confirmando algunos casos.

Lo mismo ocurre con los casos de influenza, el medico aseguró que el comportamiento epidemiológico de ambas enfermedades se mantiene estable, pese a su fácil transmisibilidad.

“Lo que estamos observando es parte de este comportamiento epidemiológico normal de la temporada, afortunadamente no ha habido casos graves, la asociación como tal de gravedad, no es como cuando el tema del Covid al inicio, si bien es cierto que no deja de existir riesgo”.

El profesional de la salud, detalló que los casos que se han complicado tienen que ver con enfermedades que ya padece el paciente, como problemas en la presión, en específico enfermedades metabólicas descontroladas.

“Este riesgo se asocia a otros factores que los pacientes tienen, como su presión, ciertos grupos donde hay enfermedades metabólicas descontroladas y eso no nos permite tener un pronóstico favorable, pero en nuestra unidad hemos tenido estos pronósticos de manera muy aislada”.

Actualmente la población más afectada está siendo los niños de 5 a 6 años, los adolescentes y adultos - jóvenes de 20 a 30 años, con 2 a 6 casos a la semana, reportó el médico.

Aseveró que se trata de casos no graves que no ponen en riesgo la salud de los pacientes, enfatizando que para ello realizan diversas valoraciones a los pacientes, con el objetivo de no caer en algún caso de falso - negativo.

Actualmente no cuentan con la vacuna contra Covid-19, pero en próximos días llegará a la institución | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Han sido números muy pequeños, hay semanas que incluso no ha habido casos confirmados, hay casos sospechosos y hacemos una revaloración, para no caer en falsos negativos y se hace el reporte a la autoridad sanitaria”, comentó.

El galeno recomendó a todos los padres de familias a cuidar la higiene de sus hijos para evitar contagiarse de esta enfermedad o de influenza.

El número de contagios no ha incrementado de manera significativa en la zona | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Recordando que las sintomatologías de esta enfermedad son muy similares a la de los cuadros respiratorios, que van desde dolor de cabeza, articulaciones, entre otras, por lo que recomienda acudir con el médico para que le indique la prueba pertinente.

Finalmente el coordinador de la dirección médica de la Cruz Roja delegación Veracruz – Boca del Río, informó que actualmente no cuentan con la vacuna contra Covid-19, pero en próximos días llegará a la institución para los pacientes que deseen adquirirla.