Ahora hay chamba y sí pagan, dice delegado de la CROC

“Ya no nos quedamos bailando” como ocurría en años atrás, cuando las obras de las tres instancias de gobierno se las quedaban empresas foráneas, expresa Ignacio Fernández Morales, delegado estatal de la CROC, en el ramo de Volteos.



Actualmente, en su sector hay chamba para los camioneros de la zona porque hay numerosas obras que se están realizando en el municipio de Xalapa, “esperamos que siga así la situación durante los próximos meses”.

Lo mejor de la presente situación laboral positiva, resalta, es que les están pagando en tiempo y forma, “situación que por muchos años padecimos porque no nos liquidaban las deudas, cuando lo hacían era a destiempo, “todos sabemos que hubo administraciones que dejaron de pagar a los prestadores de servicios”.



Fernández Morales subraya que tienen buenas perspectivas económicas, pese a que el alza a insumos los ha golpeado de forma importante, porque se sabe que hay un amplio programa de obras de las tres instancias de gobierno y, con ello, se beneficia a todo el sector productivo estatal y local.

En Xalapa sí hay trabajo, señala delegado de la CROC | Foto: René Corrales

Recuerda que de un camión volteo dependen varias familias, no solo el propietario y el operario, sino que genera una reactivación que llega a quien vende comida, llantas, refacciones o combustible.



Lo que es cierto, indica, es que les impacta negativamente que se eleven los costos de los productos básicos, de las llantas para sus transporte, refacciones o del diésel.



En el caso del ramo de los volteos, aclara que no es una labor permanente, porque trabajan por temporadas, por semanas, depende del tamaño de las obras, “sabemos que podemos tener chamba por semanas, pero mientras haya obras, no pasaremos meses sin trabajo y con deudas con los operarios”.



Ignacio Fernández indica que tras varios años de crisis este prevé una mejor situación porque han visto un cambio “en Xalapa vemos una mejor situación, porque nos dan trabajo, ahora ya nos quedamos bailando”, como ocurrió hasta hace algún tiempo.



En cuanto al aumento del salario mínimo, dijo que les impacta, pero mientras haya obras que hacer, podrán solventar la situación, porque si hay circulante monetaria se puede enfrentar, “pero en nuestro caso se trata de empleos temporales, porque insisto no tenemos chamba durante todo el año, sino por temporadas y por eso no nos afecta el tema de alza salarial y de vacaciones, como a empresas grandes que funcionan todo el año”.

¿Calidad de vida mejora con alza a salario?

La calidad de vida de los trabajadores veracruzanos no mejorará con el aumento al salario mínimo porque la inflación lo mermó, lamenta Tomás Tejeda Martínez, secretario general de la CROC estatal, quien demanda al gobierno estatal “apriete” a quien tenga que apretar para evitar que sigan los aumentos a los productos y alimentos básicos.

Advierte que el nivel que ha alcanzado la inflación es catastrófico para las familias veracruzanas, y en general para los mexicanos. El alza salarial es muy bueno, señala, pero el problema que los niveles de inflación que está excesivamente alto no permiten que tenga el impacto positivo que se pensó tendría.



De qué sirve el incremento salarial, cuando no ayuda a mejorar las actuales condiciones de vida de las familias, “pido al gobierno federal que frene esta situación, que apriete a la Profeco para que no haya más aumentos”, exclamó.



Si bien es cierto que la gasolina no ha subido, pero el tema es que todo lo demás si lo hace. “Tengo fe y confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por lo que espero que se detengan las alzas a los alimentos básicos que tanto afectan a las familias”.

Es necesario, dijo que la Profeco se ponga las pilas y apriete a quien se requiera para que no se deteriore más el incremento laboral, que fue bueno, pero no sirve de mucho en esta situación.



Por parte de las empresas y patrones, dice que prácticamente todos respetan este pago y lo dan a sus empleados, ese es positivo pero hay que tomar más medidas que frenen los incrementos.

Por lo que respecta a lo que esperan en material económica para este nuevo año, expresa que pinta bien, mejor que los anteriores porque en el ámbito de la construcción hay trabajo, “cerramos con un alza del 60 por ciento, cuando el anterior solo se logró el 20 por ciento, pero para el actual esperamos llegar al 80 por ciento o más que sería suficiente si se logra parar la inflación”.



Recordó que la CROC a nivel estatal representa a alrededor de 850 organizaciones en diversos ramos y con trabajadores en comercios, tianguistas, ambulantes, taxistas, transportistas, hoteleros y empleados municipales, entre otros.



Expone que en el caso de Xalapa la CROC ha logrado acuerdos positivos con el ayuntamiento con lo que podrán recuperar lugares que con anteriores administraciones había perdido.