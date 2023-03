No aparece por ningún lado: familiares de María de Lourdes piden agilizar investigaciones

Familiares de la señora María de Lourdes Barrientos Jiménez, desaparecida el 15 de marzo pasado, se manifestaron en Plaza Lerdo para pedir a las autoridades que agilicen su búsqueda e investigaciones para dar son su paradero.

"Yo vengo a hacer protesta porque yo quiero que agilicen la investigación de mi mamá que ya va para 15 días que no sabemos nada de ella, tampoco nos han llamado para pedirnos dinero, no aparece por ningún lado", dijo su hija Alba Huerta Barrientos.

¿Cómo ocurrió la desaparición de María de Lourdes Barrientos Jiménez?

Dijo que en los últimos mensajes que tiene de su madre le dice que está en el centro de la ciudad comprando telas y desde entonces no saben más de ella. Lourdes es jefa de manzana de la colonia Tatahuicapan y desde hace cinco años divorciada de su padre.

"Desde ahí agarró el vicio de casino con una tía, yo soy comerciante; por el momento estoy trabajando el negocio de mi suegro que está incapacitado y de ahí comemos mi suegro, mis hijos y yo y mi esposo. Yo salí el miércoles en la mañana, yo todavía desayuné con mi mamá, nos fuimos y hasta ahí no supe nada".

Narró que su tía con quién sale su mamá al casino, le preguntó el viernes siguiente por su madre, cuando ella duerme en su casa.

"Mi tía fue la primera que me localizó para preguntarme por mi mamá y le dije que por qué me preguntaba a mi si cuando yo no estoy, siempre va allá, ella duerme en casa de mi tía, en mi casa no duerme, tiene sus cosas ahí, pero ahí no duerme. Lo comenté a la Fiscalía ya está en la carpeta número 77, citaron a mi tía y llegó en silla de ruedas cuando ella camina bien, no sé por qué llegó así".

Expuso que ya acudió junto con su hermano al casino de Plaza Américas para que les mostraran las cámaras porque ella dijo que por la noche iría para allá, y la gerente le dijo que conocía a su mamá y su tía, pero no dijo nada más y no quisieron mostrar las cámaras.

"En parte creo que esto tiene relación porque hablaba mucho de un señor que se llama Miguel que la invitaba a donde ella quisiera, pero además es prestamista y tiene 20 cuartos de renta de los cuales, tres están deshabitados (...)".

Agregó que su madre tiene deudas que ella está solventando dado que vivía con ella, mientras que su tía dice que desconoce qué pasó con su madre, por lo que pide celeridad a las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).