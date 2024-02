Miguel Ángel Yunes da “mini informe” y se burla del gobernador de Veracruz

El exgobernador de Veracruz y quien está considerado como suplente al senado por el Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Linares, rindió un “mini informe” de su gestión este miércoles y aprovechó para burlarse de algunas de las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Durante la conferencia “Gobierno de Coalición en Veracruz”, convocada por la Fundación Colosio filial Veracruz, subrayó que nunca hizo un comentario agraviante en contra del PRI y dijo que si bien fue crítico de quienes hicieron mal uso de sus cargos, no así de la institución priista, por lo que “nadie puede decir que es incongruente”.

“Nunca hice un comentario agravante, siquiera crítico en contra del PRI; sí es verdad, fui un severo crítico de quienes hicieron mal uso del poder que habían obtenido, pero nunca en contra de la institución que los había impulsado porque las instituciones no son responsables de la mala conducta de quienes tienen la oportunidad de servir. Nadie me podrá señalar como incongruente”.

Agregó la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” tiene un sólido fundamento ético y político porque busca el bien de México y Veracruz, así como la unidad, la suma de voluntades y esfuerzos para lograr un avance verdadero.

“No se trata de imponer, sino de dialogar y convencer. Hay que decirlo y repetirlo una y mil veces, lo que está en juego en las próximas elecciones no es un programa de gobierno con ideas y programas de izquierda, derecha o centro, nuevamente, lo que está en juego es si queremos democracia o queremos dictadura”.

Así, dijo que las dictaduras nunca terminan bien y comparó a los actuales gobernantes de Morena con los dictadores como el español Francisco Franco, el cubano Fidel Castro, el italiano Benito Mussolini y el venezolano Hugo Chávez.

“Hoy al desastre que nos heredarán, quieren agregar un legado de vergüenza a los veracruzanos, quieren que alguien venga desde Zacatecas a gobernarnos, no estamos en la época virreinal, somos un pueblo orgullosamente independiente y soberano”, añadió.

Miguel Ángel Yunes Linares durante la conferencia “Gobierno de Coalición en Veracruz” / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

El Mini informe

Yunes Linares recordó que en su gobierno se recuperó para el estado más de mil 500 millones de pesos en efectivo, bienes inmuebles, muebles y obras de arte incautados a Javier Duarte y cómplices.

Expuso que el gobierno morenista ahora ha querido devolver bienes a las personas que indebidamente lo tomaron con recursos públicos de Veracruz, lo que, dijo, se tiene que impedir, “ahí están todos los bienes más de mil 500 millones de pesos entre recursos en efectivo y bienes”.

Además, recordó que inició su gobierno con un “gravísimo” problema financiero pues no tenían sueldo para pagar nada incluyendo sueldos, pensiones y aguinaldos en diciembre, aunque al final con apoyo de la federación y un préstamo pudieron cumplir con esos compromisos.

Yunes Linares recordó que en su gobierno se recuperó para el estado más de mil 500 millones de pesos en efectivo | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“El déficit presupuestal cuando recibimos el gobierno era de 20 mil millones de pesos anuales, mismo que logramos bajar a 6 mil millones en 2017 y alcanzar en 2018 el equilibrio financiero. La deuda pública ascendía a casi 46 mil millones de pesos, cada mes pagábamos más de 500 millones de pesos de servicio de la deuda incluyendo capital a intereses, es decir 18 millones de pesos diarios. Esto nos llevó a refinanciar la deuda sin contratar ni un centavo más de crédito”.

Sin embargo, acusó que hace tres días el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco dijo que la deuda total del gobierno de Veracruz al corte del 2023 asciende a casi 67 mil millones de pesos; 20 mil millones de pesos más que lo que su gobierno dejó. “La pregunta es dónde están esos 20 mil millones de pesos, yo no los veo reflejados ni en carreteras, ni en escuelas, ni hospitales, ni medicinas ni nada”.

A esa conferencia asistieron políticos como el dirigente del PAN, Federico Salomón, exdiputados locales como Sergio Hernández, exalcaldes priistas como Américo Zúñiga, lo mismo que catedráticos como el exrector de la UV, Raúl Arias Lovillo y hasta exconsejeros electorales como Jacobo Alejandro Domínguez Gudini o la exmagistrada Concepción Flores Saviaga.

¿Qué dijo Miguel Ángel Yunes Linares sobre el gobernador de Veracruz?

Entre burlas, Yunes Linares dijo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez es “el Oppenheimer veracruzano”, y mostró algunos videos donde se le ve a mandatario hablar de “un tren por vía aérea” o que “el fin de semana cayó a media semana”.

“Estoy realmente molesto por este premio tan limitado que le dieron a este hombre que igual se da tiempo para cocinar, bailar, chapear y además inventar, es nuestro Oppenheimer (…) el segundo descubrimiento que él ha hecho va mucho más allá de lo que el papa Gregorio XIII nos dijo en 1582 y dijo que los fines de semana eran sábados y domingos, pero esta vez fue que el fin de semana cayó entre semana”, comentó al recordar que ante la queja de trabajadores de Salud por la falta de pago el mandatario morenista intentó explicar que la quincena había caído en fin de semana. Vayamos pensando en un reconocimiento a la altura de Cuitláhuac I, que superó a Gregorio XIII”.

El exgobernador panista ya al final de su mensaje se refirió a políticos que, a su decir, han sido víctimas de persecución como el perredista Rogelio Franco, Gregorio Gómez y Nicolás Ruíz, y el exfiscal Jorge Winckler.

“Personas de bien han sido objeto de una persecución política brutal desde hace varios años. Rogelio Franco, Jorge Winckler, Goyo Gómez, Nico Ruiz, Tito Delfín, muchos de ellos han sido objeto una persecución que les ha destruido la vida, la vida de su familia; han llegado a extremos terribles, por acá anda su hija y lo puede decir, a Franco le impiden ver a su hija menor desde hace meses (…) es una barbaridad lo que han hecho sin ninguna razón, no la acusan de nada, le han echado encima 10 procesos penales para mantenerlo en prisión y para evitar que Franco tomara posesión como diputado federal, eso ya no puede seguir en Veracruz”.

A Winckler, agregó, lo han mantenido en penales de máxima seguridad como si fuera un delincuente, “acusado de torturar a alguien y de desaparecer a alguien que está aparecido que fue quien lo denunció. Lo acusan de torturarlo con música de Maluma, a nosotros nos da risa, pero Winckler tiene tres años en un penal de máxima seguridad y así podría hablar de otros compañeros injustamente detenidos”.

Miguel Ángel Yunes Linares durante la conferencia “Gobierno de Coalición en Veracruz” / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Así, remarcó que lo que pretenden es infundirles miedo y decir, “pues no saben que no les tenemos miedo, se acabó; Franco no les tiene miedo, Winckler no les tiene miedo, Tito no les tiene miedo, nadie les tiene miedo, debemos tenerle miedo a la ley”.

Y agregó: “esta fiesta se les acabó, se les acaba en muy pocos días y yo los quiero ver en la calle transitando como yo lo hago libremente por las calles de Veracruz, de Xalapa, Coatzacoalcos, donde sea, con el respeto de la gente, quiero ver si pueden hacerlo, no lo van a hacer nunca, los va a perseguir no solamente la ley, sino la misma gente porque sabe que vinieron a Veracruz a provocar un desastre, no a más persecución política, libertad para todos los presos políticos de Veracruz”.