Setsuv vuelve a protestar en calles de Xalapa, para pedir aumento salarial

Xalapa, Ver.-Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) marcharon nuevamente en la ciudad debido a que la Universidad Veracruzana (UV) no ha realizado una propuesta de incremento salarial que satisfaga su demanda.

El secretario general del sindicato, Juan Mendoza Gutiérrez dijo que están proponiendo “mutilar” reglamentación que a los trabajadores no les conviene como el catálogo general de puestos.

Son 3 mil 500 trabajadores los afectados pues la autoridad educativa quiere desaparecer un nivel y unificarlo al tercer nivel./ Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿Cuántos sindicalizados se verán afectados si desaparece un nivel del Setsuv?

Recuerda que son 3 mil 500 trabajadores los afectados pues la autoridad educativa quiere desaparecer un nivel y unificarlo al tercer nivel.

“El segundo nivel del tabulador de salarios, lo quieren integrar al tercer nivel, quieren desaparecer, quieren mutilar y a los trabajadores no nos conviene”, dijo.

Los quejosos salieron de las oficinas sindicales sobre la avenida Orizaba y caminaron hacia Palacio de Gobierno, donde bloquearon durante unos minutos la calle Juan de la Luz Enríquez.

El líder sindical declara que, aunque ha habido mesas de trabajo, la Universidad Veracruzana argumenta que no le alcanza el dinero para el incremento que solictan, cuando ellos saben que no es así.

“¿Cómo hay dinero para promover programas sociales y no va a haber dinero para solventar los gastos de los trabajadores? cuando una nómina ya está programa, ya está presupuestada por eso nosotros decimos que no creemos que no haya dinero”.

Ante esto advierte que, de no atender sus peticiones, la huelga estallará el próximo 2 de febrero e incluso pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para poder llegar a un acuerdo.

Este día tienen una nueva reunión con las autoridades educativas de la universidad y que esperan seguir con las negociaciones / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Recuerda que este día tienen una nueva reunión con las autoridades educativas de la universidad y que esperan seguir con las negociaciones y lograr el incremento salarial del 20 por ciento.

“Esta actividad lo estamos realizando en las cinco regiones, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Boca del Río-Veracruz, Orizaba-Córdoba, Nogales, al sur Coatzacoalcos, Acayucan, Minatitlán”, detalla.