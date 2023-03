Taxistas se oponen a Uber: piden continuar con operativos para detenerlos

Veracruz, Ver.- Integrantes del Servicio de Taxis de la Central de Autobuses (Sertacaver) piden al gobierno del estado continuar con los operativos para detener a los conductores de aplicaciones como Uber e Indriver que consideran como una competencia desleal, ya que les quitan más del 50 por ciento del servicio.

Luego de la detención de tres conductores en las últimas dos semanas, Víctor Manuel Mendoza Segovia, presidente de la organización, indicó que uno de los compromisos del gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue impedir el ingreso de estos servicios por lo que demandan a cumplir con su promesa y evitar la circulación de esta competencia desleal.

¿De qué otra forma afecta Uber a los taxistas de Veracruz?

“Nuestro gobernador dijo que aquí en Veracruz no iban a entrar esas aplicaciones, hemos visto que ya hay gente trabajando bajo estas aplicaciones, pero también hemos visto que el gobierno tiene un operativo y esperamos que continúe, que se detenga a esas unidades porque son taxistas piratas, es una competencia desleal”, externó.

Explicó que la aplicación de estos servicios digitales impacta en más del 50 por ciento las finanzas de los taxistas que, al menos de esta organización, suman 16 mil 600 compañeros en la conurbación.

Además, operan bajo una competencia desleal porque no cuentan con la concesión ante el gobierno del estado, no cuentan con la licencia Tipo A, no tienen seguro de transporte público.

En ese sentido, exhortó a la población a pensarlo dos veces antes de utilizar esta aplicación porque en caso de algún accidente, no se ejercerá responsabilidad sobre el conductor y no se pagarán los gastos médicos.

“La gente no entiende, pero si les digo que cuando tengan un accidente en un carro de estos, el seguro no les paga nada, si se llegan a lastimar o fracturar una pierna no va a ver ninguna responsabilidad y ellos tendrán que pagar y son casi 50 mil pesos”, expuso.

El grupo de taxistas solicitó al gobernador continuar con los operativos para detener estos vehículos en respaldo al gremio de taxistas de la zona conurbada.

Previamente, el gobernador Cuitláhuac García expresó que no hay permisos para Uber/Foto: Archivo | Diario de Xalapa

Cabe destacar que las unidades detenidas son llevadas al corralón y los propietarios tendrán que pagar multas de hasta 100 mil pesos para liberarlos.