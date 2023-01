¿Sabes que son las panaderías urbanas? En Xalapa hay opciones; te presentamos una [Video]

En el Centro Histórico de Xalapa, en el ahora conocido como Corredor Cultural “Carlos Fuentes” encuentras la Pinacoteca y biblioteca, además del Museo Casa de Xalapa, junto a un corredor gastronómico en el cual no podría faltar una panadería, algo típico de la ciudad, pasar la tarde con un café un pieza de pan sin duda es algo que te saca una sonrisa.

¡Punto de Salvado! Es el lugar que podrías visitar si tienes ganas de comerte un pan, pero no solo venden del pan tradicional, también se caracterizan por contar con diseños curiosos y divertidos, puedes tener a tu ánime o caricatura favorita en las manos, desde Picachu hasta un tierno gatito, pasando por el terror de Lovecraft o la elocuencia de Mafalda, tú decide.

Platicamos con Rafael Palmeros uno de los precursores de éste concepto, el cual también tiene alma de video juegos, es más de ahí viene su nombre “le pusimos Punto de salvado porque es un lugar para salvarte, como en los videojuegos, además de que podrás encontrar con pan de salvado, es decir, pan integral de trigo”.

Punto de salvado es una panadería urbana, ¿por qué apostar por algo así?

El entrevistado fue claro, no son los creadores de las panaderías urbanas, pero adoptaron ésta opción debido a que “hace años una persona muy querida tuvo una enfermedad y solo podía comer pan integral, sin químicos, con masa madre; descubrimos que lamentablemente, el pan que se vendía era muy caro y no se me hizo justo, entonces de ahí nace la idea".

Este concepto engloba un negocio que “resuelva las necesidades modernas de la ciudad, tener pan nutritivo a precios justos, pan dulce tradicional de buena calidad, que nos inspiran; también me inspiran las cosas que me tocó vivir como millenial; me gustan los videojuegos, las nuevas tecnologías, la comunidad que se reinventa y respeta las tradiciones”, platicó.

Cabe señalar que relativamente es un proyecto de reciente creación, con cuatro año en el mercado, Rafael afirma que se han tenido buenos y malos momentos, lo típico en un negocio pero Xalapa los ha recibido con los brazos abiertos, algo que agradecen.

“Es una ciudad de contrastes que no se mezclan fácilmente, los estudiantes nos buscan por algunas cosas y los vecinos de la zona nos buscan por otra. Desde el inicio fuimos bien recibidos, y quien nos conoce parece entender lo que hacemos y nos alienta a seguir. Creo que sin ser el más exclusivo, ni el más económico, cubrimos una necesidad, y ahí me gustaría crecer”

Los animes, caricaturas y videojuegos no fueron la base para crear el concepto

Rafael Palmeros comentó que la idea principal siempre fue preparar pan más nutritivo, pero sí dar a conocer sus gustos por los juegos y series; pero recuerda que todo comenzó con un reto "enfrente el reto de crear un pan de dragón, me di cuenta que podía incluir la creatividad en nuestro menú artesanal y desde ese momento comenzamos a elaborarlo y volvió nuestro producto estrella".









En cuanto a lo de panadería urbana, abundó “no es un concepto mía, se comenzó hace varios años, son negocios en la zona urbana, pero se distinguen por ofrecer soluciones propias de los habitantes de una gran ciudad, desde el traslado del pan, hasta los pedidos que se requieran, pero siempre buscando que nuestros panes sean nutritivos”.

Así que ya lo sabes, si vas al teatro J.J. Herrera, a la Pinacoteca Diego Rivera o en el Museo Casa de Xalapa, recuerda que saliendo tienes cerca una opción, si a tus hijos le gusta Pokémon, no esperes más, se van a llevar una sorpresa.