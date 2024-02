"Es un exceso", acusa gobernador a jueces por proteger a delincuentes

Veracruz, Ver.- Tras la liberación de uno de los presuntos asesinos de la periodista María Elena Ferral Hernández, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez acusó al Poder Judicial de la Federación de liberar delincuentes y se lanzó contra la jueza que otorgó el amparo.

Durante su visita al puerto de Veracruz para supervisar las obras que se llevan a cabo en el Aquarium, el ejecutivo señaló que los jueces federales se están excediendo en sus decisiones, otorgando amparos, como en este caso.

Instó a apoyar a la hija de la periodista para denunciar a los jueces federales, pues argumentó que no se permitió la intervención de la Fiscalía General del Estado ni a la hija de la víctima apelar.

Local Liberan a uno de los presuntos implicados en el caso de la periodista María Elena Ferral

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre el caso de María Elena Ferral?

“Lamentamos mucho que nuevamente el Poder Judicial Federal esté liberando delincuentes, nosotros ya lo habíamos denunciado, nada más que no me habían querido creer y no ha sido nota titular en los medios o creo que aquí tenemos que apoyar a la periodista, hija de quien perdió la vida para denunciar a estos jueces federales que están liberando delincuentes. Fue un amparo de estos sacado de la manga, de estos jueces federales que ordenan así plenamente la liberación sin que le permitan a la Fiscalía General del Estado, mucho menos a la víctima apelar”, denunció.

Afirmó que el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ha venido denunciando el exceso de los jueces federales.

“No puede ser, es un exceso de parte de los jueces federales, obviamente nos levanta sospechas, porque lo hacen a favor de los delincuentes”, agregó.

Instó a los representantes de medios de comunicación retomar el caso para exponer a la jueza que dio la instrucción de liberar a uno de los presuntos implicados del asesinato de la periodista.

Asimismo pide al Consejo de la Judicatura hacer algo, pues no se ha hecho ningún llamado y a su parecer se está protegiendo a la jueza cuando se trata de una situación grave.

“Que hagan algo, no hacen nada, ¿han oído que llamaron a la jueza? Ni siquiera el nombre lo difunde, los medios deberían ser los más interesados y decir a ver jueza federal. ¿Por qué haces esto? Te vamos a exhibir con la sociedad, es un caso grave, ¿por qué liberas así? Así, liso y llano”, externó.

Puntualizó que la hija de la periodista tiene todo su apoyo y se buscará la manera de coadyuvar.

“Estoy de lado de Ferral, la hija, y vamos a denunciar a esta jueza, a ver que pudiéramos hacer, nos atan de mano al ejecutivo, cuando dicen que son autónomos, que es otro poder y la gente desea justicia, si tenemos que tener la oportunidad”, dijo.

La periodista María Elena Ferral fue asesinada el 30 de marzo del 2020 en el municipio de Papantla.