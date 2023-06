¿Antojo de unas verdolagas? Estos son los nutrientes que te aportan

Textura, sabor y una infinidad de aromas son algunos aspectos que se reúnen en la gastronomía mexicana, la cual contempla una gran cantidad de platillos que posicionan al país como uno de los favoritos a nivel mundial.

Dejando a un lado los inigualables tacos, el pozole y otros platillos emblemáticos de México, a pesar de no gozar con una gran popularidad, los alimentos elaborados principalmente de quelites forman parte de dicha gastronomía y en ellos podemos encontrar a las verdolagas, pequeñas plantas de textura carnosa con grandes beneficios para la salud.

¿Qué es la verdolaga y dónde se puede encontrar?

La verdolaga forma parte de las más de 300 especies de quelites que se consumen en México, entre las que también se encuentran los berros, las guías de chayote, flor de calabaza o los rometiros, por mencionar algunos.

También conocida por su nombre científico (Portulaca oleracea), la verdolaga se puede encontrar en gran parte del territorio mexicano. En nuestra entidad tiene más presencia en municipios como Xalapa, Veracruz, Coatepec, parte de Córdoba, Orizaba, la zona de Minatitlán y Coatzacoalcos, de acuerdo a la plataforma de EncicloVida, dedicada al registro y conocimiento de especies de México.

En muchos sitios ha sido considerada como maleza debido a su crecimiento en distintas áreas, sin embargo, en México se ha extendido su consumo en varias localidades por platillos en los que se utiliza como acompañamiento en ensaladas, sopas o adobos.

Aunque ahora se pueden encontrar con un poco más de facilidad en supermercados, principalmente se ofrecen en mercados locales o tianguis. Los precios pueden variar de acuerdo al productor aunque suelen ofrecerse desde los 15 o 20 pesos.

¿Qué contienen las verdolagas y cómo se consumen?

Un artículo de la revista Agro Productividad del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas ha revelado que las verdolagas son fuente importante de ácidos grasos como Omega 3 y 6 que, entre sus funciones, contribuyen a la reducción de los niveles de colesterol, además de impedir la pérdida de agua en la piel.

Por otra parte, la Universidad de Texas, The University of Texas at El Paso (UTEP), ha señalado que la verdolaga también se puede consumir en forma de jugo o té al ser efectiva en contra de parásitos intestinales, además de ser buena una buena fuente de vitaminas A, B y C y tratar enfermedades en riñones, hígado o pulmones.

Entre otras bondades se ha señalado que es recomendada para personas con diabetes, ya que otro estudio ha demostrado que los extractos de la verdolaga son eficaces para el tratamiento de este padecimiento en su tipo 2.

De los guisados más populares para consumirla se encuentra el adobo, específicamente en salsa verde con carne de cerdo, además de sopas, revueltas con huevo, crudas en ensalada acompañadas de tomate, uva, pepino y aguacate.

Otras preparaciones recomendadas incluyen a la crema de calabaza con verdolagas, combinadas con longaniza, papa, tinga de pollo con verdolagas o incluso en quesadillas, ¡las combinaciones son ilimitadas!

Si buscas más recetas puedes encontrarlas en el siguiente link, compartidos por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en el que, además de las verdolagas, también encontrarás otros platillos preparados con distintas especies de quelites.